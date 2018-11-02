Сушите весла: в Башкирии закрывают навигацию

СЕГОДНЯ 07:35 2018-11-02T07:35:50+03:00

С 1 ноября плавсредства на воду лучше не спускать

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С 1 ноября в Башкирии закрывается навигация. Об этом сообщает МЧС по республике.

С этого момента движение лодок и катеров по водоемам запрещается. Однако у сотрудников госинспекции по маломерным судам останется достаточно работы. Они планируют и дальше патрулировать водоемы, ведь любителей рыбалки наступающие холода не пугают.

- Осенью в поле нашего повышенного внимания традиционно попадают рыболовы, - пояснил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Алексей Федоров. - Мы не устаем призывать рыбаков к осторожности и соблюдению техники безопасности.