Жительница Башкирии зарезала своего 30-летнего сына

СЕГОДНЯ 15:29 2018-11-01T15:29:41+03:00

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Шокирующее преступление было совершено в Салаватском районе Башкирии вчера, 31 октября. Как сообщает «Башкирское спутниковое телевидение», жительница деревни Бешевлярово поссорилась со своим 30-летним сыном, когда они вместе распивали спиртное. Отпрыск ударил мать по голове, а 49-летняя женщина, резавшая в этот момент хлеб, всадила ему нож в грудь. Свидетелем семейной драмы стал сожитель женщины, он то и вызвал «скорую» и полицию. Увы, рана оказалась смертельной, врачи не успели помочь мужчине.

На мать завели уголовное дело по статье 105 УК РФ – «Убийство».

- С ней проведены первоначальные следственные действия, - пояснили в Следкоме по Башкирии.

Женщину намерены поместить под стражу на время следствия.