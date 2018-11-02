В ноябре жители Башкирии смогут увидеть звездопад

СЕГОДНЯ 06:11 2018-11-02T06:11:21+03:00

За час упадет до десяти звезд

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В этом месяце жители Башкирии увидят тауриды – уникальный метеорный поток, состоящий из двух – северного и южного.

Звездопады можно будет наблюдать в первой половине ноября. В пресс-службе уфимского планетария сообщили, что южные тауриды максимально активны 5 ноября, а северные – 12 ноября.

По словам астрономов, за час можно увидеть до десяти метеоров. Они очень яркие и летят медленно, так что можно успеть загадать желание.

Чтобы увидеть падающие звезды, лучше выехать на природу, где нет зарева городских огней, советуют опытные наблюдатели.