Радий Хабиров внес в Курултай проект закона о бюджете

СЕГОДНЯ 09:33 2018-11-01T09:33:54+03:00

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Действующий глава Башкирии Радий Хабиров внес в Курултай новый проект бюджета республики. Он рассчитан на ближайшие три года.

По словам Хабирова, в проекте заложены «существенные средства на социальную инфраструктуру». Больше денег планируется направить на повышение зарплат бюджетникам, на строительство и ремонт социальных объектов и дорог, на социальные выплаты, поддержку сел и прочее.

- Каждый вложенный рубль должен работать на развитие и благоустройство районов и городов, повышение качества жизни людей, - заявил врио руководителя Башкирии.

В 2019 году доходы бюджета должны составить 172,2 млрд рублей, а расходы – 192,2 млрд рублей. 20-миллиардный дефицит покроют за счет накопленных резервов, пояснили в пресс-службе главы республики.

Правительво региона, кстати, новый законопроект уже одобрило.