Жителей Башкирии в ноябре ждут три выходных дня подряд

СЕГОДНЯ 10:32 2018-11-01T10:33:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В ноябре жители Башкирии будут отдыхать три дня подряд. Об этом напомнили в пресс-службе Минтруда республики.

В связи с тем, что празднование Дня народного единства приходится на воскресенье, 4 ноября, выходной день переносится на понедельник. Так праздничное настроение смогут прочувствовать все работающие граждане. В результате жители Башкирии получат затяжной уикенд с выходными днями 3,4 и 5 ноября, а рабочая неделя начнется со вторника.

День народного единства, к слову, празднуется по всей стране с 2005 года.