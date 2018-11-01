Жителей Башкирии в ноябре ждут три выходных дня подряд
На этой неделе уикенд затянется
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В ноябре жители Башкирии будут отдыхать три дня подряд. Об этом напомнили в пресс-службе Минтруда республики.
В связи с тем, что празднование Дня народного единства приходится на воскресенье, 4 ноября, выходной день переносится на понедельник. Так праздничное настроение смогут прочувствовать все работающие граждане. В результате жители Башкирии получат затяжной уикенд с выходными днями 3,4 и 5 ноября, а рабочая неделя начнется со вторника.
День народного единства, к слову, празднуется по всей стране с 2005 года.