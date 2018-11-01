В Башкирии 36-летняя женщина погибла под колесами «Фольксвагена»

СЕГОДНЯ 12:36 2018-11-01T12:36:58+03:00

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Жительница Чишминского района Башкирии погибла под колесами иномарки. Ее сбили вчера, 31 октября, в десятом часу вечера на дороге Самара-Уфа-Челябинск.

26-летний уфимец на Volkswagen Passat не заметил женщину, когда та переходила трассу по «зебре». В Гостоавинспекции по Башкирии объяснили, что светоотражающих элементов на ее одежде не было. В итоге 36-летняя женщина погибла на месте.

Она стала одной из трех жертв ДТП, которые случились за минувшие сутки в Башкирии. На дорогах республики вчера погибли также 61-летний мужчина и четырехлетняя девочка.