В Башкирии 36-летняя женщина погибла под колесами «Фольксвагена»
Ее сбили на пешеходном переходе
Фото: блог главы УГИБДД Башкирии
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Жительница Чишминского района Башкирии погибла под колесами иномарки. Ее сбили вчера, 31 октября, в десятом часу вечера на дороге Самара-Уфа-Челябинск.
26-летний уфимец на Volkswagen Passat не заметил женщину, когда та переходила трассу по «зебре». В Гостоавинспекции по Башкирии объяснили, что светоотражающих элементов на ее одежде не было. В итоге 36-летняя женщина погибла на месте.
Она стала одной из трех жертв ДТП, которые случились за минувшие сутки в Башкирии. На дорогах республики вчера погибли также 61-летний мужчина и четырехлетняя девочка.