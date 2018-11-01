2018-11-01T12:36:58+03:00
Происшествия

В Башкирии 36-летняя женщина погибла под колесами «Фольксвагена»

Ее сбили на пешеходном переходе
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: блог главы УГИБДД БашкирииФото: блог главы УГИБДД Башкирии
Изменить размер текста:

Жительница Чишминского района Башкирии погибла под колесами иномарки. Ее сбили вчера, 31 октября, в десятом часу вечера на дороге Самара-Уфа-Челябинск.

26-летний уфимец на Volkswagen Passat не заметил женщину, когда та переходила трассу по «зебре». В Гостоавинспекции по Башкирии объяснили, что светоотражающих элементов на ее одежде не было. В итоге 36-летняя женщина погибла на месте.

Она стала одной из трех жертв ДТП, которые случились за минувшие сутки в Башкирии. На дорогах республики вчера погибли также 61-летний мужчина и четырехлетняя девочка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии ожидается сильный ветер и снег с дождем – МЧС
Следком Башкирии проверит информацию о приставаниях в уфимском колледже
В Уфе сотрудница ювелирного магазина присвоила украшения на 3 млн рублей
Завтра в Уфе изберут меру пресечения полицейским-насильникам
В Китае хотят построить «Башкирский аул»
В Башкирии столкнулись «Хонда» и ВАЗ-2114, есть погибший
Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с московским «Спартаком»
В Уфе проходят очные ставки участников изнасилования дознавателя
Стало известно о состоянии 23-летней уфимки, которая подверглась насилию со стороны коллег-полицейских
Жителей Башкирии в ноябре ждут три выходных дня подряд
Изнасиловавшие 23-летнюю девушку полицейские отмечали возвращение в Уфу бывшего шефа
Радий Хабиров внес в Курултай проект закона о бюджете
Пострадавшей девушке-дознавателю из Уфы окажут психологическую помощь
Житель Башкирии лишился на работе глаза, проигнорировав технику безопасности
ДТП в Башкирии унесло жизнь 4-летнего ребенка
Из-за холодов на всех мостах Уфы ограничили скорость
В уфимском аэропорту с помощью подъемного крана «эвакуировали» самолет
В Уфе продолжат строительство мечети «Ар-Рахим»
Жительница Башкирии убила мужа вместе с сожителем своей дочери
Волонтеры Уфы выйдут искать 61-летнюю Людмилу Саитгалееву
В Уфе прекращены поиски 20-летнего Александра Федяева