2018-11-01T11:12:25+03:00
Происшествия

В Башкирии столкнулись «Хонда» и ВАЗ-2114, есть погибший

Сильнее всего досталось ВАЗу
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Госавтоинспекция БашкирииФото: Госавтоинспекция Башкирии
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Около девяти часов вечера в Благовещенском районе Башкирии произошла авария с участием двух машин. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На дороге Уфа-Янаул лоб в лоб встретились Honda Civic, двигавшаяся в сторону Бирска, и ВАЗ-2114. Как итог – один погибший и двое пострадавших. На месте ДТП скончался 61-летний пассажир отечественного авто, житель Татышлинского района, его 40-летний водитель и 34-летняя пассажирка попали в больницу. Их машину смяло до неузнаваемости, чего не скажешь о "Хонде". 28-летний водитель иномарки – житель Уфы – не пострадал.

Фото: Госавтоинспекция Башкирии

Фото: Госавтоинспекция Башкирии

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