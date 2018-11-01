2018-11-01T11:57:22+03:00
Общество

В Китае хотят построить «Башкирский аул»

Это будет туристическо-оздоровительный этнокомплекс
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: economy.bashkortostan.ruФото: economy.bashkortostan.ru
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Министр экономического развития Башкирии Сергей Новиков и делегация из китайской провинции Хайнань обсудили ряд совместных проектов.

Иностранные гости особенно заинтересовались проектом этнокомплекса «Башкирский аул», который предполагается построить в центральной части острова Хайнань. «Аул» планируется как туристическо-оздоровительный центр, где гости смогут познакомиться с культурой, искусством и медициной Башкирии и России в целом.

Провинция готова безвозмездно отдать под его строительство 60 гектаров, уточнили в пресс-службе Минэкономразвития республики.

Представители республики со своей стороны выразили готовность поработать над проектом. Министр экономического развития региона подчеркнул, что это один из редких случаев, когда Башкортостан развивает свой бизнес в Китае, а не наоборот.

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