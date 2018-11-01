2018-11-01T09:09:12+03:00
Общество

Житель Башкирии лишился на работе глаза, проигнорировав технику безопасности

Мужчина не опустил щиток на каске
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Сотрудник «Белорецкого металлургического комбината» получил серьезную травму на производстве. Он решил не опускать щиток на каске, когда перекусывал ножницами проволоку. В итоге часть проволоки попала ему в глаз, пробив верхнее веко. Так как несчастный случай произошел на производстве, им занялись в Гострудинспекции.

Специалисты провели расследование и пришли к выводу, что работодатель не проконтролировал действия работника, а должен был. За это руководство БМК привлекли к административной ответственности.

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