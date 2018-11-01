ДТП в Башкирии унесло жизнь 4-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 08:42 2018-11-01T08:42:11+03:00

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Около девяти часов вечера 31 октября в Белорецком районе Башкирии произошла авария. На дороге Серменево-Амангильды-Баймак водитель "десятки" не справился с управлением на повороте. Машина вылетела в кювет, где перевернулась, уточнили в региональной Госавтоинспекции.

28-летний мужчина и его 29-летняя пассажирка попали в больницу, а вот четырехлетняя дочь женщины не выжила. Обстоятельства аварии устанавливают полиция и другие службы.

В Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям отмечают в горных районах дороги покрыты льдом, поэтому водителям лучше «переобуть» машины заранее.