ДТП в Башкирии унесло жизнь 4-летнего ребенка
Двое взрослых пострадали
Фото: блог главы госавтоинспекции РБ
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Около девяти часов вечера 31 октября в Белорецком районе Башкирии произошла авария. На дороге Серменево-Амангильды-Баймак водитель "десятки" не справился с управлением на повороте. Машина вылетела в кювет, где перевернулась, уточнили в региональной Госавтоинспекции.
28-летний мужчина и его 29-летняя пассажирка попали в больницу, а вот четырехлетняя дочь женщины не выжила. Обстоятельства аварии устанавливают полиция и другие службы.
В Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям отмечают в горных районах дороги покрыты льдом, поэтому водителям лучше «переобуть» машины заранее.
Фото: блог главы госавтоинспекции РБ