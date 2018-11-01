Из-за холодов на всех мостах Уфы ограничили скорость
Так власти города намерены предупредить ДТП
Фото: администрация Уфы
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В последние дни температура воздуха в Уфе опустилась ниже нуля, из-за этого на мостах и путепроводах города появились новые знаки – ограничение скорости до 40 км/ч и «скользкая дорога». В мэрии Уфы пояснили, что действовать ограничения будут до весны. Таким образом власти хотят предупредить возможные аварии.
Водителей просят быть внимательнее и не игнорировать требования новых знаков, в противном случае им грозит штраф.