2018-11-01T08:18:30+03:00
Общество

Из-за холодов на всех мостах Уфы ограничили скорость

Так власти города намерены предупредить ДТП
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: администрация УфыФото: администрация Уфы
Изменить размер текста:

В последние дни температура воздуха в Уфе опустилась ниже нуля, из-за этого на мостах и путепроводах города появились новые знаки – ограничение скорости до 40 км/ч и «скользкая дорога». В мэрии Уфы пояснили, что действовать ограничения будут до весны. Таким образом власти хотят предупредить возможные аварии.

Водителей просят быть внимательнее и не игнорировать требования новых знаков, в противном случае им грозит штраф.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24