В уфимском аэропорту с помощью подъемного крана «эвакуировали» самолет

СЕГОДНЯ 07:44 2018-11-01T07:44:49+03:00

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Вчера, 31 октября, в аэропорту «Уфа» отрабатывали эвакуацию аварийного воздушного судна. По легенде, борт из Краснодара приземлился в Уфе, но передняя опора шасси при посадке не выпустилась. В итоге самолет не мог самостоятельно покинуть пределы полосы. Поднять его решили с помощью подъемного крана, а трейлеры и тягачи отбуксировали судно на стоянку.

- В целом тренировка оценена положительно, - прокомментировал учения генеральный директор аэропорта Александр Андреев.

По его словам, все нормативы эвакуации были соблюдены.