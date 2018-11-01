В Уфе продолжат строительство мечети «Ар-Рахим»
Финансирование возобновят с ноября
фото: архив КП
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В столице Башкирии, наконец, достроят мечеть «Ар – Рахим». Благотворительный фонд «Урал» бывшего президента Башкирии Муртазы Рахимова возобновит финансирование уже с ноября текущего года.
Отметим, что затраты фонда на другие направления будут сокращены. Чтобы мечеть достроить требуется около пяти-шести млрд рублей, такую оценку дал Рахимов.
Напомним, что «Ар – Рахим» начали строить в 2007 году. В настоящее время ее строительство заморожено с 2016 года. Из-за конфликта с ДУМ РБ фонд «Урал» прекратил спонсирование строительства.