В Уфе продолжат строительство мечети «Ар-Рахим»

СЕГОДНЯ 07:26 2018-11-01T07:27:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице Башкирии, наконец, достроят мечеть «Ар – Рахим». Благотворительный фонд «Урал» бывшего президента Башкирии Муртазы Рахимова возобновит финансирование уже с ноября текущего года.

Отметим, что затраты фонда на другие направления будут сокращены. Чтобы мечеть достроить требуется около пяти-шести млрд рублей, такую оценку дал Рахимов.

Напомним, что «Ар – Рахим» начали строить в 2007 году. В настоящее время ее строительство заморожено с 2016 года. Из-за конфликта с ДУМ РБ фонд «Урал» прекратил спонсирование строительства.