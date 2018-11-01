Волонтеры Уфы выйдут искать 61-летнюю Людмилу Саитгалееву

СЕГОДНЯ 06:41 2018-11-01T06:52:14+03:00

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В столице Башкирии сегодня, 1 ноября, волонтеры выйдут искать 61 летнюю Людмилу Саитгалееву. Она пропала 26 октября – вышла из дома и не вернулась.

Сбор поисковиков назначен на 15 часов. Волонтеры соберутся на остановке «Центральный Рынок» по улице Цюрупы. При себе иметь - клей-пва, скотч. Также по возможности взять с собой распечатанные ориентировки.

Приметы пропавшей: рост 165 см, среднего телосложения, волосы рыжие, короткие, глаза голубые.

Была одета в бело-розовое пальто, синие джинсы, черные осенние ботинки, вязаную серую шапку.

Если вам известно о ее местонахождении, позвоните в полицию или волонтерам по номеру 8 (927) 9698919.