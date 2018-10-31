Погода в Уфе и в Башкирии на четверг, 1 ноября

СЕГОДНЯ 20:01 2018-10-31T20:02:14+03:00

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Предстоящий четверг, 1 ноября, обещает быть пасмурным, местами пройдет небольшой снег. По данным Башгидрометцентра днем по республике ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха ночью -1,-6°, при прояснении до -11°, днем -3,+2°. Синоптики прогнозируют западный умеренный ветер.

По данным сервиса Gismeteo.ru, в Уфе первый день ноября выдастся облачным, с прояснениями. Утром температура воздуха -3, -6º, к обеду прогреется до +0, к вечеру вновь похолодает до -4 º. Осадков в башкирской столице не ожидается, как и резкого усиления ветра. Максимальная скорость юго-западного ветра – 7 метров в секунду. Атмосферное давление 770 – 772 мм ртутного столба, при относительной влажности воздуха 52 – 70%.