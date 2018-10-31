2018-10-31T20:02:14+03:00
Общество

Погода в Уфе и в Башкирии на четверг, 1 ноября

Стало известно, что день грядущий готовит жителям республики
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Владимир ВеленгуринФото: Владимир ВеленгуринФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Предстоящий четверг, 1 ноября, обещает быть пасмурным, местами пройдет небольшой снег. По данным Башгидрометцентра днем по республике ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха ночью -1,-6°, при прояснении до -11°, днем -3,+2°. Синоптики прогнозируют западный умеренный ветер.

По данным сервиса Gismeteo.ru, в Уфе первый день ноября выдастся облачным, с прояснениями. Утром температура воздуха -3, -6º, к обеду прогреется до +0, к вечеру вновь похолодает до -4 º. Осадков в башкирской столице не ожидается, как и резкого усиления ветра. Максимальная скорость юго-западного ветра – 7 метров в секунду. Атмосферное давление 770 – 772 мм ртутного столба, при относительной влажности воздуха 52 – 70%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стали известны личности подозреваемых в групповом изнасиловании 23-летней сотрудницы полиции в Уфе
В Башкирии осудили виновника ДТП, по чьей вине погиб 17-летний подросток
В Уфе неизвестны слили воду из системы теплоснабжения
В Уфу выехали сотрудники главка для проверки факта группового изнасилования полицейскими
Уфимцев просят сдать ненужные теплые вещи для нуждающихся
Появилось видео задержания подельника первого зампрокурора Башкирии, подозреваемого во взяточничестве
В Башкирии разыскивают 43-летнюю Ирину Алексееву
В Уфе начальника УВД подозревают в изнасиловании дочери высокопоставленного силовика
Уфимская активистка первой в стране подала в суд на «ВКонтакте»
Рустэм Хамитов возглавит совет директоров «Башнефти»
В Башкирии бездомные собаки искусали ребенка
В Башкирии волонтеры и полицейкие выйдут искать 27-летнего Гильмана Усманова
В Башкирии из-за ноябрьских праздников пенсии доставят раньше
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 1 полугодия
В Башкирии строитель погиб, сорвавшись с крыши школы
В Уфе осудили трех фальшивомонетчиков за сбыт поддельных пятитысячных купюр
В семье известной уфимской матери восьмерых детей Юлии Вольф произошла трагедия
«Единая Россия» приостановила членство мэра Нефтекамска Рашита Давлетова
В Уфе обновили интерактивную карту общественного транспорта
Жители Башкирии стали реже делать прививку от гриппа
В Башкирии «Газель» столкнулась с «Ладой Грантой»: есть погибший
Владимир Путин встретился с Рустэмом Хамитовым
В Башкирии загорелась квартира в девятиэтажном доме