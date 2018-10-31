В Уфу выехали сотрудники главка для проверки факта группового изнасилования полицейскими

СЕГОДНЯ 18:12 2018-10-31T18:48:21+03:00

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Сегодня, 31 октября, по решению главного следственного управления МВД России, из Москвы в Уфу выехала группа сотрудников Главка для проверки информации об изнасиловании 23-летней девушки-полицейского. На данный момент известно, что по подозрению в совершении тяжкого преступления задержаны трое высокопоставленных сотрудников полиции.

- В ходе выезда будут установлены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям руководящего состава территориальных органов внутренних дел на региональном и районном уровнях. Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.