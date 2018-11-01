Жительница Башкирии убила мужа вместе с сожителем своей дочери
Следственный комитет республики завершил расследование уголовного дела по факту убийства местного жителя собственной супругой и сожителем ее дочери.
Следователи выяснили, что в августе прошлого года 46-летняя женщина, устав от многочисленных скандалов со своим супругом и регулярных побоев с его стороны, решила отомстить домашнему тирану. Когда к ним в гости пришла дочь со своим 24-летним сожителем, она подговорила последнего помочь ей убить обидчика. Вместе они прошли в спальню, где спал пьяный хозяин дома, после чего женщина взяла топор и ударила мужа обухом по голове. Тот проснулся и попытался подняться, но сожитель дочери выхватил у женщины топор и еще раз ударил его по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.
На шум прибежала дочь женщины и, увидев своего отчима мертвым, предложила спрятать его тело. Убитого загрузили в багажник автомобиля и вывезли в лес.
- Следователям и сотрудникам уголовного розыска удалось установить личности подозреваемых в убийстве, которые сознались в содеянном, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. – В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.