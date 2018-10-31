Появилось видео задержания подельника первого зампрокурора Башкирии, подозреваемого во взяточничестве

СЕГОДНЯ 16:32 2018-10-31T16:33:51+03:00

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Сегодня, 31 октября, управление ФСБ России по Башкирии опубликовало оперативную съемку задержания Артура Шаретдинова. Заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Башкирии был задержан в своей квартире оперативниками спецслужб еще 26 октября. В настоящее время ему предъявлено обвинение в получении взятки.

Артур Шаретдинов является вторым фигурантом уголовного дела, по которому проходит экс-первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов. Их обоих обвиняют в получении взятки в размере 10 млн рублей от бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова.

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