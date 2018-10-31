Появилось видео задержания подельника первого зампрокурора Башкирии, подозреваемого во взяточничестве
Сегодня, 31 октября, управление ФСБ России по Башкирии опубликовало оперативную съемку задержания Артура Шаретдинова. Заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Башкирии был задержан в своей квартире оперативниками спецслужб еще 26 октября. В настоящее время ему предъявлено обвинение в получении взятки.
Артур Шаретдинов является вторым фигурантом уголовного дела, по которому проходит экс-первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов. Их обоих обвиняют в получении взятки в размере 10 млн рублей от бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова.
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Артура Шаретдинова задержали сотрудники ФСБ России.