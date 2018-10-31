2018-10-31T15:38:22+03:00
Происшествия

В Уфе начальника УВД подозревают в изнасиловании дочери высокопоставленного чиновника

Предположительно, полицейский сделал это вместе с коллегой
Эльвина АПАРИНА
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В столице Башкирии начальник УВД по Уфимскому району республики подозревается в изнасиловании дознавателя.

По информации портала «ProUfu.ru», начальник выпивал со своим коллегой – начальником паспортно-визового сервиса. В пьяном угаре стражи порядка изнасиловали сотрудницу. Она является дочерью высокопоставленного чиновника Росгвардии.

Информацию подтвердили и свои источники «Комсомольской Правды».

В пресс-службе МВД по РБ оперативного комментария по случившемуся получить не удалось.

Оба подозреваемых в совершении преступления задержаны. Дело передано для расследования в Кировский следственный отдел.

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