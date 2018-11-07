Стало известно, от чего умер муж уфимской многодетной матери Юлии Вольф

СЕГОДНЯ 12:40 2018-11-07T13:55:02+03:00

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В семью Вольф, в которой воспитываются восемь детей, пришло горе. На днях у Юлии умер супруг – 54-летний Сергей скончался дома. Стала известна причина смерти – у многодетного отца остановилось сердце, когда он делал ремонт в новой квартире. Медики по приезду констатировали смерть, помочь ему было уже нечем.

Сергей не дожил до своего 55-летнего юбилея три дня.

- 31 октября ему должно было исполниться 55 лет, он готовился к юбилею. Сердце его беспокоило, было дело, но в тот день ничего не предвещало беды. Буквально за час до этого он разговаривал с сыном и с зятем, делал ремонт в новой квартире. Врачи сказали, что он умер и упал – внезапно остановилось сердце, - рассказала Юлия Вольф.

Напомним, что семья Вольф прославилась на всю республику тем, что пыталась получить новое жилье. Юлия, ее супруг, восемь их детей и двое внуков проживали в 12 «квадратах» в бараке. Многодетная мать тогда даже отдала медаль «Материнская слава» Рустэму Хамитову.

Через два года на их проблему обратил внимание застройщик. Он им подарил двухэтажную квартиру в новом доме.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования семье Вольф.