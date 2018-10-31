2018-10-31T15:03:41+03:00
Общество

Уфимская активистка первой в стране подала в суд на «ВКонтакте»

За «слив» личных данных силовикам активистка требует компенсацию в 100 тысяч рублей
Яна Базекина
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: личная страница Лилии Чанышевой в социальных сетяхФото: личная страница Лилии Чанышевой в социальных сетях
Изменить размер текста:

Известная уфимская активистка и оппозиционер Лилия Чанышева подала судебный иск на социальную сеть «ВКонтакте».

Как сообщает «Проект», Лилия Чанышева обратилась с заявлением в Смольнинский суд Санкт-Петербурга, в котором обвинила администрацию «ВКонтакте» в незаконной передаче ее личных данных, например, номера телефонов и IP-адреса, сотрудникам Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Башкирии. Активистка потребовала взыскать с администрации социальной сети компенсации в размере 100 тысяч рублей.

В свою очередь, в администрации «ВКонтакте» сообщили, что пока не получали уведомления из суда и заявили, что «вопрос требует рассмотрения».

- Все взаимодействие с правоохранительными органами мы выстраиваем исключительно в рамках текущего законодательства — подробная информация об этом доступна в разделе «Защита данных ВКонтакте», — говорится в заявлении компании.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе начальника УВД подозревают в изнасиловании дочери высокопоставленного чиновника
Рустэм Хамитов возглавит совет директоров «Башнефти»
В Башкирии бездомные собаки искусали ребенка
В Башкирии волонтеры и полицейкие выйдут искать 27-летнего Гильмана Усманова
В Башкирии из-за ноябрьских праздников пенсии доставят раньше
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 1 полугодия
В Башкирии строитель погиб, сорвавшись с крыши школы
В Уфе осудили трех фальшивомонетчиков за сбыт поддельных пятитысячных купюр
В семье известной уфимской матери восьмерых детей Юлии Вольф произошла трагедия
«Единая Россия» приостановила членство мэра Нефтекамска Рашита Давлетова
В Уфе обновили интерактивную карту общественного транспорта
Жители Башкирии стали реже делать прививку от гриппа
В Башкирии «Газель» столкнулась с «Ладой Грантой»: есть погибший
Владимир Путин встретился с Рустэмом Хамитовым
В Башкирии загорелась квартира в девятиэтажном доме