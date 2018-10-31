Уфимская активистка первой в стране подала в суд на «ВКонтакте»
Известная уфимская активистка и оппозиционер Лилия Чанышева подала судебный иск на социальную сеть «ВКонтакте».
Как сообщает «Проект», Лилия Чанышева обратилась с заявлением в Смольнинский суд Санкт-Петербурга, в котором обвинила администрацию «ВКонтакте» в незаконной передаче ее личных данных, например, номера телефонов и IP-адреса, сотрудникам Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Башкирии. Активистка потребовала взыскать с администрации социальной сети компенсации в размере 100 тысяч рублей.
В свою очередь, в администрации «ВКонтакте» сообщили, что пока не получали уведомления из суда и заявили, что «вопрос требует рассмотрения».
- Все взаимодействие с правоохранительными органами мы выстраиваем исключительно в рамках текущего законодательства — подробная информация об этом доступна в разделе «Защита данных ВКонтакте», — говорится в заявлении компании.