2018-10-31T14:41:49+03:00
Общество

Рустэм Хамитов возглавит совет директоров «Башнефти»

Бывший глава региона получит новую должность
Рустем АХУНОВ
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Рустэм Хамитов возглавит совет директоров «Башнефти»Рустэм Хамитов возглавит совет директоров «Башнефти»
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Экс-руководитель Башкирии Рустэм Хамитов возглавит совет директоров компании «Башнефть».

Напомним, что несколько недель назад Рустэм Хамитов по собственной инициативе решил покинуть пост руководителя Башкирии. Свой поступок он объяснил тем, что хочет дать возможность поработать молодым политикам, готовым к резким изменениям. Сам Хамитов заявил журналистам, что больше не собирается заниматься политикой.

Сегодня из собственных источников «Комсомолки» стало известно, что бывший глава республики станет руководителем совета директоров компании «Башнефть».

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