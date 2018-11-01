2018-11-01T06:13:14+03:00
Общество

В Уфе прекращены поиски 20-летнего Александра Федяева

Молодой человек сам вышел на связь
Эльвина АПАРИНА
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В столице Башкирии прекратили поиски 20-летнего Александра Федяева, о котором не было вестей 12 дней. Как сообщил брат, мужчина сам вышел на связь.

- Позвонил, как увидел, что о нем в новостях пишут. Все в порядке, жив, здоров, - прокомментировал родственник.

Напомним, уфимец уехал 19 октября на разбитой машине в автосервис. С этого дня его никто не видел, а на телефонные звонки он не отвечал. Родные уже успели написать заявление в полицию. К счастью, поиски завершились благополучно.

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