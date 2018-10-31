Уфимцев просят сдать ненужные теплые вещи для нуждающихся

СЕГОДНЯ 17:50 2018-10-31T17:50:52+03:00

Их можно принести в «Банк вещей»

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В администрации города просят уфимцев сдать теплые ненужные вещи для нуждающихся. Кофты, куртку, зимнюю обувь, шапки, шарфы как для женщин, так и для мужчин можно принести в «Банк вещей».

Он действует на базе республиканского ресурсного центра «Семья» Советского района Уфы. Также в Отделении оказывается психологическая помощь и консультации по правовым и социальным вопросам.

С вещами нужно обратиться по адресу - ул. Цюрупы, 102.

Телефон для связи 8 (347) 286-02-48.

Время работы: пн., вт., чт., пят. 08:30-17:00 ч., ср. 08:30 - 19:00 ч.