Уфимцев просят сдать ненужные теплые вещи для нуждающихся
Их можно принести в «Банк вещей»
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В администрации города просят уфимцев сдать теплые ненужные вещи для нуждающихся. Кофты, куртку, зимнюю обувь, шапки, шарфы как для женщин, так и для мужчин можно принести в «Банк вещей».
Он действует на базе республиканского ресурсного центра «Семья» Советского района Уфы. Также в Отделении оказывается психологическая помощь и консультации по правовым и социальным вопросам.
С вещами нужно обратиться по адресу - ул. Цюрупы, 102.
Телефон для связи 8 (347) 286-02-48.
Время работы: пн., вт., чт., пят. 08:30-17:00 ч., ср. 08:30 - 19:00 ч.