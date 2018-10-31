В Башкирии бездомные собаки искусали ребенка

СЕГОДНЯ 14:11 2018-10-31T14:11:34+03:00

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На днях жительница Стерлитамака опубликовала в социальных сетях гневное обращение, адресованное городским службам. Женщина была возмущена их бездействием в отношении проблемы бездомных животных. Как рассказала горожанка, на ее маленькую дочь напала свора бродячих собак прямо на остановке возле Башгосуниверситета.

- Собаки напали на дочку возле пешеходного перехода, начали кусать ей руки, пальцы, ноги, - пишет возмущенная женщина. – Собаки даже свалили ее с ног! Ребенок очень испугался, плакал. Еле удалось ее успокоить.

На помощь ребенку бросилась случайная прохожая, которая отбила девочку от разъяренных животных. Именно ей автор сообщения выражает благодарность за бесстрашие.

- Спасибо вам большое за помощь моему ребенку, дай Бог вам крепкого здоровья! – пишет жительница Стерлитамака.

Также женщина обращается с вопросом к городской администрации, мол, когда люди смогут ходить по безопасным улицам, когда дети смогут без опаски ходить в школу, не рискуя нарваться на свору бродячих собак.

Комментаторы поддержали автора поста, согласившись с тем фактом, что проблему бездомных животных нужно решать на властных уровнях.