В Башкирии волонтеры и полицейкие выйдут искать 27-летнего Гильмана Усманова

СЕГОДНЯ 13:39 2018-10-31T14:18:10+03:00

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В Башкирии продолжаются поиски 27-летнего Гильмана Усманова, который пропал еще 22 сентября в Баймакском районе. За день до пропажи он помогал другу по дому и остался у него ночевать, товарищ утром проснулся и обнаружил, что тот куда-то ушел.

2 ноября в деревне Мерясово местные жители, полицейские, волонтеры выйдут на прочес местности.

- Мы осмотрим участок вдоль горы Ирэндек, для этого нам нужны добровольцы, - говорит его сестра Нафиса.

Поисковики соберутся в пятницу у сельсовета в 10 часов утра.

Номера для связи – 8(965)6463950 или 8(927)3174358.