В Башкирии из-за ноябрьских праздников пенсии доставят раньше

СЕГОДНЯ 13:12 2018-10-31T14:15:57+03:00

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В связи с предстоящими ноябрьскими праздниками пенсии и другие социальные выплаты будут выдавать заранее.

Например, в Агидели, Салавате, Нефтекамске, Кумертау, Мелеузе, Уфе, Зианчуринском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Куюргазинском, Мелеузовском и Уфимском районах пенсии за 3, 4 и 5 ноября доставят 1 и 2 ноября. Что касается других городов и районов, то здесь пенсионерам стоит подождать до 2 и 3 ноября.

А вот начиная с 6 ноября, график выдачи пенсии и других социальных выплат вернется в обычный режим. Что касается банков - то сюда пенсии будут перечислены в оговоренные сроки. Общая сумма пенсионных выплат в ноябре составит 16,7 миллиардов рублей.