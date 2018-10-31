В Башкирии осудили виновника ДТП, по чьей вине погиб 17-летний подросток

СЕГОДНЯ 19:30 2018-10-31T19:30:24+03:00

Вместо того, чтобы вызвать скорую, он спрятал пострадавшего в кустах

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В Башкирии вынесен приговор 23-летнему жителю Чишмов, по чьей вине в ДТП погиб 17-летний подросток.

Как выяснилось в суде, в октябре прошлого года молодой человек гостил в селе Еремеево. В подвыпившем состоянии мужчина решил поехать домой в село Верхние Термы и согласился подвезти своего 17-летнего знакомого. Дорога была сложной: ночь, проливной дождь, скользкая трасса: молодой человек не справился с управлением, и при повороте «Рено Логан» опрокинулся в кювет.

В аварии серьезно пострадал несовершеннолетний пассажир, но нетрезвый водитель, вместо того чтобы позвать на помощь, оттащил подростка в кусты возле трассы и бросил его там. Прибывшим же медикам и сотрудникам дорожной полиции он сообщил, что ехал один.

Пострадавший подросток был найден только спустя несколько часов после аварии: его немедленно доставили в больницу, но парень скончался в реанимации через несколько дней.

- Подсудимый не признал вину в совершении преступления, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. – Однако суд приговорил его к 4 годам 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.