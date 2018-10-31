В Уфе осудили трех фальшивомонетчиков за сбыт поддельных пятитысячных купюр

СЕГОДНЯ 11:24 2018-10-31T11:24:11+03:00

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В Башкирии Кировский районный суд вынес приговор трем уфимцам в возрасте от 32 до 49 лет, которые обвинялись в хранении, перевозке и сбыте фальшивых денег.

Как выяснилось в суде, в прошлом году уфимка приобрела в Московской области фальшивые пятитысячные купюры общим номиналом в 450 тысяч рублей и привезла их в Башкирию. После вместе со своими сообщниками женщина расплачивалась подделками в магазинах: всего им удалось сбыть пять фальшивых банкнот. Вот только в сентябре прошлого года бдительный продавец заподозрил обман и вызвал полицейских.

- Суд приговорил фальшивомонетчиков к лишению свободы на срок от 1 года 6 месяцев до 1 года 11 месяцев в исправительных колониях общего и строгого режимов, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.