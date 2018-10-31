В Уфе обновили интерактивную карту общественного транспорта

СЕГОДНЯ 10:14 2018-10-31T10:14:51+03:00

Теперь на ней указаны маршрутки

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Уфимские власти существенно доработали интерактивную карту общественного транспорта.

Так, специалисты добавили на нее местоположение маршрутных автобусов, тогда как раньше указывались только трамваи, троллейбусы и пара непопулярных «маршруток».

По данным мэрии, сейчас к системе подключены 1340 транспортных средства. Работы по внедрению новой технологии продолжаются.

Примечательно, что база данных в реальном времени «расшаривается» во многие популярные мобильные приложения – «Яндекс.Транспорт», «BusTime», «ДорогаТВ», и «CityBus».

Помимо этого данные о местоположении автобусов отображаются на сайте городской администрации.