В Уфе обновили интерактивную карту общественного транспорта
Теперь на ней указаны маршрутки
Уфимские власти обновили сервис по отслеживанию передвижения общественного транспорта
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Уфимские власти существенно доработали интерактивную карту общественного транспорта.
Так, специалисты добавили на нее местоположение маршрутных автобусов, тогда как раньше указывались только трамваи, троллейбусы и пара непопулярных «маршруток».
По данным мэрии, сейчас к системе подключены 1340 транспортных средства. Работы по внедрению новой технологии продолжаются.
Примечательно, что база данных в реальном времени «расшаривается» во многие популярные мобильные приложения – «Яндекс.Транспорт», «BusTime», «ДорогаТВ», и «CityBus».
Помимо этого данные о местоположении автобусов отображаются на сайте городской администрации.