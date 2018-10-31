Жители Башкирии стали реже делать прививку от гриппа

СЕГОДНЯ 09:57 2018-10-31T09:57:10+03:00

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Близится ноябрь, а в Башкирии традиционно повышается уровень заболеваемости ОРВИ. Грипп пока не регистрируется, так как находится ниже эпидемического порога.

В республике ведется прививочная компания против гриппа: на сегодняшний день в Башкирии привито 19,4 % населения (для сравнения, в прошлом году было привито 37 %): всего 789 683 человек, из которых 149 тысяч – дети.

- Вакцинация должна проводиться за 2-3 недели до начала роста заболеваемости, делать прививку можно в медицинском учреждении, при этом перед вакцинацией обязателен осмотр врача, - сообщили в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора. - Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.