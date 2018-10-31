Владимир Путин встретился с Рустэмом Хамитовым
Бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился в Москве с Владимиром Путиным.
В этот день президент пригласил к себе многих уже бывших руководителей регионов. Беседа прошла в дружественной обстановке.
- Хотел с вами встретиться, чтобы поблагодарить за работу. Ясно, что кому-то удалось выйти на выборы и выиграть, кому-то не удалось, кто-то принял решение в силу сложившихся обстоятельств, - начал президент.
Руководитель страны отметил, что все хорошо понимают, как, и насколько тяжела работа главы субъекта страны, независимо от его размера.
Путин отметил, что важно совсем другое – как человек относится к своей работе, и насколько он хочет изменить жизнь людей в лучшую сторону. В конце речи Путин пожелал собравшимся успехов и выразил им слова благодарности за непростую работу.