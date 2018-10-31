Владимир Путин встретился с Рустэмом Хамитовым

СЕГОДНЯ 09:06 2018-10-31T09:12:40+03:00

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Бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился в Москве с Владимиром Путиным.

В этот день президент пригласил к себе многих уже бывших руководителей регионов. Беседа прошла в дружественной обстановке.

- Хотел с вами встретиться, чтобы поблагодарить за работу. Ясно, что кому-то удалось выйти на выборы и выиграть, кому-то не удалось, кто-то принял решение в силу сложившихся обстоятельств, - начал президент.

Руководитель страны отметил, что все хорошо понимают, как, и насколько тяжела работа главы субъекта страны, независимо от его размера.

Путин отметил, что важно совсем другое – как человек относится к своей работе, и насколько он хочет изменить жизнь людей в лучшую сторону. В конце речи Путин пожелал собравшимся успехов и выразил им слова благодарности за непростую работу.