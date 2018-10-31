В Башкирии «Газель» столкнулась с «Ладой Грантой»: есть погибший
Водитель отечественной «легковушки» скончался на месте
Фото: республиканская Госавтоинспекция
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Вчера днем, 30 октября, в Зилаирском районе Башкирии случилась серьезная авария. На 7 километре автодороги «Юлдыбаево-Акъяр-Сара» 33-летний житель Сибая, управляя «Газелью», проигнорировал дорожный знак «Обгон запрещен» и выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Гранту».
В лобовом столкновении 59-летний водитель отечественной «легковушки» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. В обстоятельствах смертельной аварии сейчас разбираются сотрудники республиканской Госавтоинспекции.