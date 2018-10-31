2018-10-31T08:23:20+03:00
Общество

В Уфе целый микрорайон остался без отопления

В микрорайоне Колгуевском произошла коммунальная авария
Яна Базекина
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Фото: UfacityNews.ruФото: UfacityNews.ru
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Несладко пришлось сегодня с утра жителям микрорайона Колгуевского. Как сообщает Ufacitynews.ru, в домах по улицам Гаскарова, Муксинова, Амантая нет ни тепла, ни горячей воды.

Сначала забеспокоились жильцы дома №7 по улице Амантая – у них начали быстро остывать батареи, потом горячая вода в кранах сменилась на ледяную. Уфимцы немедленно обратились в свою управляющую компанию, и там ответили, что произошла коммунальная авария на тепломагистрали. Жильцов уверили, что на место происшествия уже выехали ремонтные бригады, но когда в дома вернется тепло – никто четкого ответа так и не дал.

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