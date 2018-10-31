В Башкирии на трассе перевернулся «Фольксваген Пассат»: водитель погиб на месте

СЕГОДНЯ 08:12 2018-10-31T08:28:30+03:00

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Вчера утром, 30 октября, в Учалинском районе республики произошло смертельное ДТП. На 13 километре автодороги «Учалы - Ахуново» в кювет вылетел автомобиль «Фольксваген Пассат». По предварительной версии, 35-летний водитель, житель Учалов, не справился с управлением на опасном повороте трассы, и иномарка перевернулась. Сам автомобиль превратился в груду искореженного металла, а водитель от полученных травм скончался на месте аварии до приезда медиков. Сейчас в причинах и обстоятельствах смертельного ДТП разбираются сотрудники республиканской Госавтоинспекции.

Всего за сутки дорожными полицейскими выявлено более двух тысяч нарушений ПДД, а также задержаны 26 нетрезвых водителей.