2018-10-31T07:54:36+03:00
Общество

В Башкирии на развитие соцзащиты населения дополнительно выделят 1,5 млрд рублей

Такую сумму правительство Башкирии планирует направить до 2020 года
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Вчера, 30 октября, состоялось очередное заседание президиума правительства Башкирии. На повестке дня стоял вопрос о дополнительной поддержке социальной защиты населения. Как рассказал и.о главы Минтруда республики Юрий Мельников, на эти цели до 2020 года будет выделено 1,5 миллиардов рублей. Таким образом, объем финансового обеспечения госпрограммы вырастет на 1,4 %.

Федеральный бюджет выделит 522 миллионов рублей, республиканская казна – 920 миллионов, а еще 80 миллионов выделится из внебюджетных фондов и источников. Таким образом, общий объем финансирования госпрограммы составил около 110 миллиардов рублей.

- В обязательном порядке мы не только рассчитываем, но и ставим себе цель увеличить рождаемость во всех возрастных категориях. Выделение средств при рождении перового ребенка будет осуществляться, конечно, за счет бюджета, и при наличии соответствующей индексации будет планироваться увеличение данных выплат, - добавил Юрий Мельников.

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