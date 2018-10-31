2018-10-31T07:33:05+03:00
Общество

На соцзащиту в Башкирии дополнительно выделят 1,5 млрд рублей

Так распорядилось правительство региона
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Правительство Башкирии увеличило финансирование программы «Социальная защита населения Башкортостана» на 1,5 миллиарда рублей. Теперь ее объем достиг 109,5 млрд рублей.

По словам исполняющего обязанности главы Минтруда Башкирии Юрия Мельникова, финансирование поступает из нескольких источников. 522,4 млн рублей выделяет федеральная казна, 920,5 млн рублей - республиканский бюджет, 30 млн рублей - государственные и внебюджетные фонды и еще 51,4 млн поступит из внебюджетных источников.

Программа соцзащиты населения, напомним, принята до 2020 года.

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