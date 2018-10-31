На соцзащиту в Башкирии дополнительно выделят 1,5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 07:30 2018-10-31T07:33:05+03:00

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Правительство Башкирии увеличило финансирование программы «Социальная защита населения Башкортостана» на 1,5 миллиарда рублей. Теперь ее объем достиг 109,5 млрд рублей.

По словам исполняющего обязанности главы Минтруда Башкирии Юрия Мельникова, финансирование поступает из нескольких источников. 522,4 млн рублей выделяет федеральная казна, 920,5 млн рублей - республиканский бюджет, 30 млн рублей - государственные и внебюджетные фонды и еще 51,4 млн поступит из внебюджетных источников.

Программа соцзащиты населения, напомним, принята до 2020 года.