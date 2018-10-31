2018-10-31T19:05:03+03:00
Недвижимость

В Уфе неизвестны слили воду из системы теплоснабжения

Из-за их действий в 26 домах упала температура
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: администрация УфыФото: администрация Уфы
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Накануне около восьми часов вечера жители микрорайона Колгуевский почувствовали, что в квартирах похолодало. Проблему зафиксировали в 26 многоквартирных домах в квартале улиц Амантая, Муксинова и Гаскарова.

На место выехали специалисты «Уфимских инженерных сетей», но ни прорывов труб, ни сбоя в работе котельных они не обнаружили. По мнению специалистов, здесь не обошлось без вмешательства неизвестных. Кто-то слил воду из внутренних систем теплоснабжения.

- Виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание, - заверили в администрации города.

К 10 часам вечера ситуация в 16 домах уже была исправлена, еще десять домов должны были получить тепло до 11 часов.

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