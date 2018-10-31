Мэр Уфы проверил готовность коммунальных служб к зиме

СЕГОДНЯ 07:16 2018-10-31T07:16:39+03:00

Пока все идет по плану

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Уровень подготовки коммунальщиков к зиме не вызывает опасений. К такому выводу пришел новый мэр Уфы Ульфат Мустафин, проинспектировав районные учреждения по благоустройству.

В пресс-службе администрации города уточнили, что спецтехника к холодам готова, в штате достаточно водителей, а на складе - песко-соляной смеси. Однако ряд проблем глава муниципалитета поручил взять на контроль. Главным образом это проблемы с кадрами и заработной платой.

- Нельзя терять людей, которые годами работают на предприятии, - заявил Мустафин. - Эти вопросы будем детально изучать и решать.

В ближайшие дни он намерен наведаться во все муниципальные учреждения по благоустройству, чтобы вынести окончательный вердикт.