Мэр Уфы проверил готовность коммунальных служб к зиме
Уровень подготовки коммунальщиков к зиме не вызывает опасений. К такому выводу пришел новый мэр Уфы Ульфат Мустафин, проинспектировав районные учреждения по благоустройству.
В пресс-службе администрации города уточнили, что спецтехника к холодам готова, в штате достаточно водителей, а на складе - песко-соляной смеси. Однако ряд проблем глава муниципалитета поручил взять на контроль. Главным образом это проблемы с кадрами и заработной платой.
- Нельзя терять людей, которые годами работают на предприятии, - заявил Мустафин. - Эти вопросы будем детально изучать и решать.
В ближайшие дни он намерен наведаться во все муниципальные учреждения по благоустройству, чтобы вынести окончательный вердикт.