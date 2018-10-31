В Уфе приступили к массовой эвакуации бесхозных авто

СЕГОДНЯ 06:48 2018-10-31T06:48:52+03:00

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В Уфе начали эвакуировать брошенные машины. По мнению властей города, они занимают парковочные места и препятствуют работе коммунальщиков.

Особенно активно с проблемой решил бороться Советский район Уфы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, осенью с его территории убрали 12 беспризорных машин. Только вчера, 30 октября, одно такое авто вывезли с пересечения улиц Халтурина и Зорге. Старая желто-розовая «Ока» давно стояла без стекол и портила внешний вид улицы.

Жителей города просят сообщать о брошенном транспорте в отдел коммунального хозяйства и благоустройства, его телефон 272-16-10.