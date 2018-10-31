Управляющим делами Главы Башкирии назначен Роман Ребров

СЕГОДНЯ 06:23 2018-10-31T06:23:20+03:00

Его тоже вызвали в регион из Красногорска

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Радий Хабиров подписал указ о назначении Управляющего делами главы Башкирии. Этот пост получил Роман Ребров, годом ранее руководивший управлением делами администрации Красногорска. Об этом сообщается на официальном сайте главы региона.

Роман Ребров родился в 1981 году во Владивостоке. У него за плечами Военно-транспортный университет железнодорожных войск РФ и Российская академия народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ.

Семь лет, с 1998 по 2005 годы, он служил в армии. Следующие семь лет трудился в Полномочном Представительстве Башкирии при Президенте России, также четыре года занимал должность заместителя постпреда Калмыкии при Президенте РФ.