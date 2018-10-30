Уфимец вынужден заплатить 100 000 рублей чужих долгов

СЕГОДНЯ 20:15 2018-10-30T20:16:24+03:00

Мужчина уже несколько лет не может добиться перерасчета долгов за коммуналку

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Фарит Суфиянов уже несколько лет не может добиться перерасчета долгов за коммунальные услуги. Уфимец должен заплатить 100 000 рублей за прежних людей, сообщает телеканал «Вся Уфа».

В 2003 году предприятие, на котором трудился мужчина, выделило ему шесть квадратных метров в этой комнате. Таким же образом к нему подселили еще двух людей и какое-то время им пришлось делить комнатушку на троих. Со временем, один из них выписался, а второй стал редко появляться и вскоре его выписали оттуда, так как в 2016 году Фарит Суфиянов приватизировал комнату и стал её единоличным владельцем.

Но после приватизации жилья ему перешли долги прежних жильцов.