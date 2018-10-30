Уфимец вынужден заплатить 100 000 рублей чужих долгов
Фарит Суфиянов уже несколько лет не может добиться перерасчета долгов за коммунальные услуги. Уфимец должен заплатить 100 000 рублей за прежних людей, сообщает телеканал «Вся Уфа».
В 2003 году предприятие, на котором трудился мужчина, выделило ему шесть квадратных метров в этой комнате. Таким же образом к нему подселили еще двух людей и какое-то время им пришлось делить комнатушку на троих. Со временем, один из них выписался, а второй стал редко появляться и вскоре его выписали оттуда, так как в 2016 году Фарит Суфиянов приватизировал комнату и стал её единоличным владельцем.
Но после приватизации жилья ему перешли долги прежних жильцов.