Башкирия вошла в тройку лидеров по оттоку населения в Москву
Специалисты крупнейшего сервиса поиска недвижимости ЦИАН опубликовали результаты исследования поиска квартир в Москве за третий квартал текущего года.
Выяснилось, что 34% просмотров объявлений приходились на жителей регионов.
В рейтинг «любителей столицы» попала и Башкирия. Она оказалась в тройке лидеров (5,5% из всего количества), уступив Санкт-Петербургу (15%) и Краснодарскому краю (9%).
Также в десятку желающих стать москвичами вошли жители Татарстана, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Челябинской и Ростовской областей.
Наименьший интерес к переезду проявили те, кто проживает на Чукотке, в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе.
Аналитики пришли к выводу, что московские объявления чаще просматривали регионы с высокой численностью населения.