Башкирия вошла в тройку лидеров по оттоку населения в Москву

СЕГОДНЯ 05:53 2018-10-31T05:53:06+03:00

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Специалисты крупнейшего сервиса поиска недвижимости ЦИАН опубликовали результаты исследования поиска квартир в Москве за третий квартал текущего года.

Выяснилось, что 34% просмотров объявлений приходились на жителей регионов.

В рейтинг «любителей столицы» попала и Башкирия. Она оказалась в тройке лидеров (5,5% из всего количества), уступив Санкт-Петербургу (15%) и Краснодарскому краю (9%).

Также в десятку желающих стать москвичами вошли жители Татарстана, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Челябинской и Ростовской областей.

Наименьший интерес к переезду проявили те, кто проживает на Чукотке, в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе.

Аналитики пришли к выводу, что московские объявления чаще просматривали регионы с высокой численностью населения.