Экс-глава одного из районов Башкирии пойдет под суд за превышение должностных полномочий

СЕГОДНЯ 19:24 2018-10-30T19:24:59+03:00

Муниципалитету он причинил крупный ущерб в размере 2,5 млн рублей

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В Иглинском районе возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ в отношении 54-летнего бывшего главы района. Мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий.

Как сообщили в следкоме, в августе 2014 года он заключил контракт на газификацию деревни Резвово. Оплату должны были произвести по факту выполнения работ.

Но глава района, зная, что рабочие еще не завершили до конца свои задачи, подписал акты о приемке выполненных работ. Подрядной организации было выплачено боле 2,5 млн рублей.

Чтобы устранить дефекты и недоделки администрации пришлось заключить еще один контракт с другим подрядчиком.

Таким образом, бюджету муниципалитета причинен материальный ущерб на 2,5 млн рублей.