Уфа оказалась на последнем месте в рейтинге по качеству ЖКХ
Столица Башкирии уступила даже Стерлитамаку
Уфа уступила таким городам, как Грозный, Нижневартовск, Стерлитамак, Казань, Сочи, Вологда, Москва, Тюмень и СтавропольФото: Олег ЗОЛОТО
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Столица Башкирии вошла в топ-10 городов по качеству работы системы ЖКХ. Правда, заняла Уфа последнее место.
В рейтинге участвовали города с населением свыше 250 тысяч человек, сообщили в мэрии Уфы. Анализ проводил Финансовый университет при правительстве РФ.
Уфа уступила таким городам, как Грозный, Нижневартовск, Стерлитамак, Казань, Сочи, Вологда, Москва, Тюмень и Ставрополь.
Отметим, что сегодня на должность врио министра ЖКХ назначили Михаила Киреева, который ранее работал в мэрии Красногорска. При нем подмосковный город получил премию Губернатора Московской области «Прорыв года» в номинации «ЖКХ».