«Сбор приостановлен»: в Уфе матери двух близнецов, больной раком, собрали деньги на лечение

СЕГОДНЯ 16:42 2018-10-30T16:45:31+03:00

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32-летняя уфимка Юлия Гайнетдинова считала себя самой счастливой женщиной на свете: заботливый и внимательный муж, любимые дети. В прошлом году у супругов родились здоровые мальчики-близнецы, а уже в сентябре этого года Юлия почувствовала себя неважно. Стала болеть грудь, возникало головокружение. Взволнованная женщина обратилась в больницу, где выявилось странное уплотнение в правой молочной железе. Было решено сделать операцию, чтобы удалить опухоль, а заодно и сделать биопсию.

Результат гистологии стал шоком для семьи: инфильтрирующая неспецифированная карцинома высокой степени злокачественности. Проще говоря, рак. Требовалось срочное лечение: химио- и лучевая терапия, а также гормонотерапия. Родственники женщины немедленно бросили клич о помощи: ведь сразу было понятно, что потребуются большие деньги. Но действовать нужно было быстро и решительно: на кону стояла жизнь Юлии, а также судьба ее маленьких сыновей.

К счастью, в прошлое воскресенье, 28 октября, родные и близкие Юлии сообщили радостную новость: сбор средств на лечение молодой женщины временно приостановлен, и уже в ближайшее время Юлии предстоит пройти свою первую «химию» в уфимской клинике.

- Большое спасибо вам всем! Всем, то откликнулся и не остался равнодушным! – сообщили родственники женщины в социальных сетях. – Вся информация (чеки и отчеты) по приобретенным препаратам будет публиковаться в группе помощи.