2018-10-30T16:44:26+03:00
Авто

На капитальный ремонт дорог Башкирии «Приуралье» потратит 452 млн рублей

Об этом сообщается на сайте Госзакупок
Эльвина АПАРИНА
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На следующей неделе, 6 ноября, федеральное управление автодорог «Приуралье» отберет подрядчика на капитальный ремонт дороги Р-240 Уфа-Оренбург в Башкирии. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена составляет 452,77 миллионов рублей.

Как стало известно, ему нужно будет отремонтировать участок дороги с двумя полосами длиной в 5,6 км и шириной в 3,75 км. Работы по ремонту должны завершить к апрелю 2020 года.

Напомним, что недавно отремонтировали один из участков этой трассы. Подрядчики заделали сколы, восстановили прямолинейности тела трубы, гидроизоляции, заменили лотковой части, отремонтировали входные и выходные оголовки и укрепили насыпи автомобильной дороги.

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