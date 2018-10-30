2018-10-30T15:48:25+03:00
Происшествия

Машиниста поезда в Уфе уволили за езду в нетрезвом виде

Мужчина работал в моторвагонном депо Демы Куйбышевской дирекции
Эльвина АПАРИНА
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В столице Башкирии уволили машиниста, который неоднократно садился за руль в нетрезвом виде. Мужчина трудился в моторвагонном депо Демы Куйбышевской дирекции, сообщает транспортная прокуратура.

Оказалось, что сотрудника лишили прав за езду в пьяном виде. Также ему запретили на три года заниматься любой деятельностью, связанной с управлением транспортных средств. Запрет также действовал и железнодорожный состав, однако руководство не поспешило его уволить.

От управления поездом мужчину отстранили только после вмешательства надзорного ведомства.

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