Машиниста поезда в Уфе уволили за езду в нетрезвом виде
Мужчина работал в моторвагонном депо Демы Куйбышевской дирекции
.
Изменить размер текста:
В столице Башкирии уволили машиниста, который неоднократно садился за руль в нетрезвом виде. Мужчина трудился в моторвагонном депо Демы Куйбышевской дирекции, сообщает транспортная прокуратура.
Оказалось, что сотрудника лишили прав за езду в пьяном виде. Также ему запретили на три года заниматься любой деятельностью, связанной с управлением транспортных средств. Запрет также действовал и железнодорожный состав, однако руководство не поспешило его уволить.
От управления поездом мужчину отстранили только после вмешательства надзорного ведомства.