В Башкирии неизвестный зверь перегрыз 20 кур

СЕГОДНЯ 17:34 2018-10-30T17:34:58+03:00

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В трех домах на улице Чапаева в Октябрьском неизвестный зверь перегрыз два десятка кур.

Как сообщает газета «Октябрьский нефтяник», хищник прорезал пластиковую сетку и пробрался в загоны с птицами. Во дворе одного из домов мертвыми обнаружили девять птиц, в другом курятнике хищник сделал подкоп и передушил шесть несушек, а потом перегрыз горло еще троим.

В последнем дворе хоязева обнаружили, что зверек задушил несколько несушек. Специалисты посоветовали отнести тела убитых птиц в санэпидемстанцию для экспертизы.