2018-10-30T15:20:54+03:00
Общество

В Башкирии государственные СМИ объединили в один холдинг

Председателем совета директоров стал Ростислав Мурзагулов
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Ростислав Мурзагулов слеваРостислав Мурзагулов слеваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Врио главы Башкирии Радий Хабиров принял решение объединить все государственные СМИ Башкирии в один холдинг. Соответствующий указ глава подписал сегодня.

Теперь все государственные издания и телеканалы объединяются под координацией государственного предприятия — АО «Башинформ». Председателем Совета директоров назначили Ростислава Мурзагулова.

АО «Башинформ» теперь координирует деятельность телеканала «БСТ», ГУП Издательский дом «Республика Башкортостан», который объединяет 100 республиканских СМИ. В общей сложности в них работают 3000 тысячи человек.

- Мы создаем на стыке телевидения, новых медиа, связи и информационных технологий единый центр проведения информационной политики республиканских органов власти, - отметил Мурзагулов.

Председатель прокомментировал, что данная система важна для каждого жителя региона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Машиниста поезда в Уфе уволили за езду в нетрезвом виде
Экс-сотрудник мэрии Красногорска стал управляющим делами главы Башкирии
В Уфе Александр Федяев уехал в автосервис и пропал
Михаила Киреева назначили и.о. министра ЖКХ Башкирии
Присяжные в Башкирии впервые вынесли приговор по делу о жестоком убийстве пенсионера
33-летний житель Башкирии избил бывшую супругу на глазах ребенка
В Башкирии разыскивают 77-летнюю Клавдию Бизикину
В Уфе преподавателя техникума подозревают в домогательствах к студенткам
Жительницу Уфы осудят за создание наркопритона и жестокое обращение с дочерью
Аэропорт Уфы перешел на зимнее расписание
В Башкирии отец «подарил» дочери на совершеннолетие 1 млн рублей
Долг Уфы составляет 10,4 млрд рублей
В Башкирии водитель сбил насмерть мужчин, оформлявших ДТП
Мэр Уфы поможет наладить работу общественного транспорта
Новый мэр Уфы начал первое оперативное совещание с разговора о бане
«Салават Юлаев» на своем льду уступил московскому «Динамо»
В Башкирии похолодает до -12 градусов
В Башкирии во дворе дома сбили пожилого мужчину
Радий Хабиров посетил выставку Камиля Бузыкаева
В Башкирии поймали пьяного водителя школьного автобуса
Уфимец смог исправить ошибки в свидетельстве о рождении
УГАТУ проводят соревнования по робототехнике в Екатеринбурге
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение