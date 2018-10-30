В Башкирии государственные СМИ объединили в один холдинг

СЕГОДНЯ 15:01 2018-10-30T15:20:54+03:00

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров принял решение объединить все государственные СМИ Башкирии в один холдинг. Соответствующий указ глава подписал сегодня.

Теперь все государственные издания и телеканалы объединяются под координацией государственного предприятия — АО «Башинформ». Председателем Совета директоров назначили Ростислава Мурзагулова.

АО «Башинформ» теперь координирует деятельность телеканала «БСТ», ГУП Издательский дом «Республика Башкортостан», который объединяет 100 республиканских СМИ. В общей сложности в них работают 3000 тысячи человек.

- Мы создаем на стыке телевидения, новых медиа, связи и информационных технологий единый центр проведения информационной политики республиканских органов власти, - отметил Мурзагулов.

Председатель прокомментировал, что данная система важна для каждого жителя региона.